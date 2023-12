Gesucht im zweiten Duell EHC Chur gegen EHC Arosa: Derby-Intensität

Am Ende des ersten von vier Saisonduellen der Bündner Rivalen aus Arosa und Chur herrschte in einer Beziehung Einigkeit. Die von den heimischen Schanfiggern in extremis im mit 2:1-Penaltyschiessen gewonnene Auseinandersetzung am 4. Oktober hatte wenig mit der Intensität des einen oder anderen Kräftemessens in der Vorsaison zu tun. «Es fehlte irgendwie der passende Rahmen, die Zuschauer. Das übertrug sich dann auch aufs Eis», sagt Maurin Tosio, Stürmer des EHC Chur. Andreas Tschudi macht einen weiteren Faktor für die mangelhafte Würze im ersten Aufei­nandertreffen aus.