Ex-HCD-Sportchef Raeto Raffainer ist nicht mehr CEO des SC Bern

Im Januar 2021 sorgte Raeto Raffainer in Davos für ein kleines Erdbeben. Der Engadiner, damals Sportchef des HC Davos, verliess den Klub – Knall auf Fall, ohne Vorwarnung. Über Jahre hinweg hätte er das Gesicht des Rekordmeisters sein sollen, zusammen mit Christian Wohlwend den noch wenige Jahre zuvor taumelnden Klub wieder zu alter Grösse zurückführen.

Doch Raffainers Karriereplan verlief anders. Er übernahm beim SC Bern als «Chief Sports Officer», also eine Art übergeordneter Sportchef. Nach seiner Karriere als Spieler legte er eine steile Laufbahn als Funktionär hin. Erst wurde er Nationalmannschaftsdirektor, dann HCD-Sportchef. Der Job beim SCB, bei dem er erst im letzten Sommer zum CEO befördert wurde, war ein weiterer Schritt auf dem Weg ganz an die Spitze des Eishockeys.

Die Zeit Raffainers in Bern läuft ab

Am Freitagnachmittag vermeldet der SCB nun aber, dass die Zeit Raffainers in der Hauptstadt abgelaufen ist. Wie es in einer Klubmitteilung heisst, sei die strategische Ausrichtung des Engadiners nicht mit jener des Verwaltungsrat deckungsgleich gewesen.