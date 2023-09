Engadiner im Fokus: SCB-Stürmer Ritzmann liefert sich Schlägerei

Wild West zum Saisonauftakt zwischen dem SC Bern und Lausanne. Nach der Schlussirene geraten sich die beiden Teams in die Haare. An vorderster Front: Fabian Ritzmann. Der Engadiner in Diensten des SC Bern liefert sich einen Faustkampf mit Lausannes Cody Almond. Die Schiedsrichter lässt die beiden erst gewähren, greift erst ein, als nach Ritzmann auch Almond seinen Helm verliert. Auch andere Spieler der zwei Teams geraten im Anschluss aneinander.