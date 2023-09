Eishockey-Roundup: Startpleiten für Chur und Arosa – HCD Ladies punkten

von Johannes Kaufmann

EHC Arosa: Keine Startserie

Lyss festigte seinen Ruf als Siegerteam der ersten Runde und gewann zum Start der MHL-Saison gegen Arosa mit 3:1. Vor Jahresfrist hatte Arosa auch davon profitiert, dass es im Vergleich zur Konkurrenz kaum Mutationen im Spielerkader vorgenommen hatte. Es folgte eine Startserie von neun Siegen. Nun blieben die nach einem umfassenden Kaderumbruch mit vielen neuen Spielern angetretenen Schanfigger zum Auftakt ohne Chance auf Punkte. Lediglich der vom Ligakonkurrenten Seewen transferierte Abwehrspieler Janis Egger konnte sich mit dem 1:3 in die Torschützenliste eintragen lassen. Für einen Punktezuwachs für die mit Neuling Kilian Bernasconi – er wechselte vom Nachwuchs des HC Ambri-Piotta ins Schanfigg – im Tor angetretene Equipe war dies zu spät.

EHC Chur: Neuer Goalie, neuer Captain, gleiches Resultat

Auf einen neuen Torhüter vertraute zum Saisonstart auch der EHC Chur. Niels Riesen, vormals beim Nachwuchs in Kloten sowie Winterthur in der Swiss League engagiert, erhielt beim schnellen Wiedersehen gegen Huttwil den Vorzug gegenüber Jan Rutz. Wie schon in den Play-off-Viertelfinals (3:1-Siege) erwiesen sich die robusten Berner in ihrer Heimstätte vor 331 Zuschauern als zäher Widersacher. Allerdings wurde der Sieg erst in der Verlängerung Tatsache. In einem umkämpften Spiel traf Joel Bieri nach 26 Sekunden in der Verlängerung zum 2:1 für Huttwil. Lars Frei durfte sich zuvor mit seinem Treffer zum 1:1 in der 56. Spielminute als erster Churer Torschütze der Saison feiern lassen. Sämtliche Churer Neuverpflichtungen standen bei der Saisonpremiere auf dem Eis. Der aus La Chaux-de-Fonds verpflichtete Routinier Daniel Carbis aus Davos wurde im Thomas-Domenig-Stadion gar auf Anhieb zum neuen Captain ernannt.