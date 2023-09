Ein Tag vor dem Saisonstart: HCD verlängert Verträge mit Schweden-Duo

Am Freitagabend startet der HC Davos gegen Fribourg-Gottéron in die neue Saison (live bei uns im Ticker). Im Hintergrund beschäftigt sich Sportchef Jan Alston aber bereits mit der langfristigen Zukunft. Am Donnerstagmorgen gibt der HCD bekannt, dass die Verträge mit Joakim Nordström und Klas Dahlbeck vorzeitig verlängert werden. Stürmer Nordström unterschrieb um drei weitere Jahre (bis Sommer 2027). Verteidiger Dahlbeck bleibt bis 2026.

Sowohl Nordström als auch Dahlbeck stiessen im Sommer 2022 aus der KHL nach Davos. Nordström, der sowohl als Center als auch als Flügelspieler eingesetzt werden kann, realisierte in der Qualifikation 35 Skorerpunkte (12 Tore). Teamintern war der 31-Jährige damit drittbester Skorer beim HCD. Dahlbeck überzeugte in seinem ersten National-League-Jahr mit seiner Physis. Von allen Feldspielern erhielt der 32-Jährige am meisten Eiszeit, darunter auch im Boxplay.

«Mit ihrer Leistung auf dem Eis, aber vor allem auch mit ihrer professionellen Einstellung sind die beiden Leaders bei der ersten Mannschaft, aber auch Vorbilder für unsere Nachwuchsspieler. Ihr Einfluss beim HCD wird in Zukunft noch wichtiger sein, als er bisher schon war», wird Alston in einer Medienmitteilung zititert.

Übrigens: Nordström und Dahlbeck starten am nächsten Freitag in ihre achte gemeinsame Saison. Zuvor hatten sie bereits in Rockford, Chicago, Carolina und Moskau zusammen gespielt.