EHC Arosa verliert erstes Halbfinalspiel zuhause

Halbfinal gewinnen und aufsteigen. Klingt speziell. Ist in dieser Serie aber so. Arosa gegen Martigny. Der Play-off-Halbfinal der My Hockey League ist auch das Duell der beiden einzigen Teams, die an ihrem Aufstiegsgesuch an die Swiss League festhalten. Heisst: Der Sieger darf rauf. Brisant.

Gut möglich, dass dieser Hintergedanke hemmt. Jedenfalls müssen die 750 Zuschauerinnen und Zuschauer in Arosa beim ersten Aufeinandertreffen zwischen dem Qualidritten Arosa und dem Vierten Martigny lange auf den ersten Treffer warten. Dieser fällt erst zum Start in Drittel Nummer 2. Als der Krosser Rui Zryd wegen eines Beistellens in der Kühlbox sitzt, netzt Roberts Lee ein. Und etwas mehr als zehn Minuten später doppeln die Gäste nach. Mathy Mojonnier trifft zum 2:0.

Die Sache ist aber noch längst nicht gelaufen. Durch Reto Amstutz verkürzt Arosa zehn Minuten vor der Sirene auf 1:2. In der Schlussphase versuchen es die Bündner schon früh mit einem sechsten Feldspieler – ohne Erfolg. Zur Erinnerung: In der Qualifikation gewann Arosa sein Heimspiel mit 4:1. Auswärts gab es eine 1:3-Niederlage.

Spiel 2 in dieser Best-of-5-Serie findet am Samstag in Martigny statt.