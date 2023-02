EHC Arosa: Carevic will Derby-Revanche

Mit zwei Treffern und fünf Assists hat er in der laufenden MHL-Meisterschaft so viele Skorerpunkte wie nie zuvor für den EHC Arosa gesammelt. Trotzdem gehört Luka Carevic in der dritthöchsten Spielklasse des Landes nicht zu den Akteuren, die auffallen und im Scheinwerferlicht stehen. Stören tut ihn das nicht. Carevic sieht sich selbst als Teamplayer. Den Erfolg seiner Mannschaft stellt der 175 Zentimeter grosse und 92 Kilogramm schwere Abwehrspieler über alles.