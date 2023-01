Derbykater bei Chur und Arosa

Das Bündner Derby am vergangenen Samstag bot Emotionen, eine grandiose Kulisse und einen strahlenden EHC Chur, der seinen Kantonsrivalen gleich mit 6:1 vom Eis fegte. Das Spiel scheint aber nicht spurlos an den beiden Teams vorbeigegangen sein. Sowohl Chur als auch Arosa verloren am Mittwoch ihre Partien.

Chur verspielt Zweitoreführung

Lange sah es für den Leader Chur danach aus, dass die Bündner die Punkte gegen Dübendorf im heimischen Thomas-Domenig-Stadion behalten können. Im ersten Drittel gingen die Churer vor 459 Zuschauer durch Jerome Portmann in Führung. Zwar konnten die Gäste ausgleichen, im Schlussdrittel erhöhten die Bündner die Kadenz aber und gingen dank zwei Powerplaytreffern von Florin Stutz und Topskorer Mika Burkhalter bis zur 52. Minute 3:1 in Führung.

Dann folgte aber die grosse Aufholjagd des Tabellenneunten Dübendorf. In der 56. Minute verkürzten die Zürcher in Überzahl. Und ohne Torhüter folgte fünf Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit tatsächlich noch der Ausgleich. Die Churer mussten also in die Verlängerung. Dort leistete sich Lars Frei ein unsportliches Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter und musste für zwei Minuten auf die Strafbank. Dieses Powerplay nutzte Dübendorf durch Eric Geiser zum Siegtreffer.