Der HCD trifft auf den Tabellenzweiten

Noch zwei Spiele stehen für den HC Davos im Jahr 2022 auf dem Programm. Nach einer Woche Pause, die dem HCD nach der anstrengenden ersten Saisonhälfte gerade zupassgekommen sein dürfte, fahren die Bündner am Dienstag nach Biel zum Tabellenzweiten der National League. Am Freitag geht die Reise ins Emmental, wo das Gastspiel in Langnau ansteht.