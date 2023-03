Der HCD steht nach einer bitteren Niederlage vor dem Aus

Um 23.45 Uhr stach der ZSC mitten ins Davoser Herz. Nach einem Fehlpass von Dominik Egli konterten die Zürcher, Sven Andrighetto überwand Sandro Aeschlimann mit einem platzierten Schuss in die weite Ecke. Es war in der 85. Minute die Entscheidung. Der ZSC ist im vierten Spiel zum dritten Mal eine Spur cooler, eine Spur abgeklärter und effizienter. Sie kamen mit relativ wenig Aufwand zum dritten Sieg in diesem Viertelfinal.