Der HCD schlägt vehement zurück

Und da war sie, diese Entschlossenheit. Diese Konsequenz. Diese Wucht. Matej Stranskys grosser Auftritt. In Spiel 1 noch beinahe komplett abgemeldet und nur durch eine Frustaktion gegen Ende der Partie aufgefallen, zimmerte er in der 39. Minute im Powerplay die Scheibe mit einem Hammer unter die Latte. Simon Hrubec war zum zweiten Mal an diesem Abend bezwungen. Es war der Gamewinner in dieser engen, aber aufgrund der Spielverhältnisse eigentlich von Davos verdient gewonnenen Partie. Stranskys Tor war der verdiente Lohn für den grossen Aufwand, den die Bündner zuvor betrieben hatte.