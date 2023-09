Der HCD schiesst sich den Frust von der Seele und feiert den ersten Saisonsieg

Es war ein turbulenter Start in die neue Saison, die der HC Davos hinter sich hat. Da waren einerseits die beiden Niederlagen gegen Fribourg und in Ajoie, die beide nach langer Führung zustande kamen. Da war andererseits die Geschichte rund um Aleksi Peltonen (siehe Artikel links), die am Morgen des Spiels gegen die SCL Tigers für Aufsehen und Kopfschütteln sorgte. Das änderte aber nichts daran, dass die Bündner im Auswärtsspiel im Emmental als Favoriten in die Partie gingen.