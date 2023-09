Der HCD-Saisonstart: «Willkommensgruss», Not-Center und (k)ein Bäcker

Ein 3:4 gegen Fribourg-Gottéron. Ein 1:2 gegen Ajoie mit Ex-Trainer Christian Wohlwend. Und das trotz Führung in beiden Partien. So hat sich der HC Davos den Saisonstart definitiv nicht vorgestellt. Was ist in den ersten beiden Runden der neuen Spielzeit aufgefallen? Vier Punkte.