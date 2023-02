Der HCD bleibt für einmal ohne Punkte

Auf dem Papier war das Duell zwischen Davos und Lausanne eigentlich eine klare Sache. Die Bündner hatten vor der Partie 20 Punkte mehr auf dem Konto als der Widersacher. Während Lausanne noch um die Pre-Play-offs kämpft, segelt der HCD in mehr oder weniger ruhigen Gewässern der direkten Play-off-Qualifikation entgegen. Doch genau das war an diesem Dienstagabend, an dem über 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg ins Davoser Eisstadion fanden, das Problem.