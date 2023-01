Der HC Davos verlängert mit Marc Wieser

Mit Wieser bleibt ein Spieler an Bord, der in dieser Saison wieder zurück in die Spur gefunden hat. Nach einer miserablen letzten Saison stellt er in diesem Jahr seinen Wert wieder unter Beweis. Nach 35 Spielen steht er bei elf Toren und neun Vorlagen. Wieser ist damit der fünftbeste Skorer seiner Mannschaft.

Der 35-jährige Prättigauer Wieser absolvierte beim HCD die gesamte Juniorenabteilung und spielte bis 2011 im Landwassertal. Nach einem dreijährigen Abstecher zu Biel, wo er als Spieler reifte und sich zum Torschützen entwickelte, kehrte er 2014 in seine Heimat zurück und spielt seither wieder für den HCD.