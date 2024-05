Der Empfang im Blog: Die Schweizer Silber-Helden sind zurück

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ist nach der Niederlage im WM-Final und dem Gewinn der Silbermedaille zurück in der Schweiz. In der Swiss Arena in Kloten werden sie von den Fans gefeiert.

Eishockey

«Powerplay» Newsletter abonnieren

Always stay up to date with all things icehockey.