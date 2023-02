Der doppelte Dennis Rasmussen schiesst den HCD in Ambri zu zwei Punkten

Der HCD ist in dieser Saison auswärts eine Macht. Nur Leader Genf-Servette hat mehr Punkte als die Bündner geholt. 42 waren es an der Zahl vor der gestrigen Partie in Ambri. Es ist die bedeutend bessere Bilanz als in der heimischen Arena, wo Davos mit 38 Punkten nur die Nummer 9 der Liga ist. Dass es in der Fremde besser läuft, zeigten die Bündner auch in der Leventina. Beim 4:3 nach Verlängerung gab es die Punkte Nummer 43 und 44. Der HCD macht mit diesem Sieg einen weiteren Schritt zur direkten Play-off-Qualifikation.