Der Davoser Rico Gredig träumt mit der Schweiz vom Halbfinal

Und dann bricht er durch. Lässt einen amerikanischen Verteidiger stehen und könnte für die Schweizer Nationalmannschaft das Spiel gegen die USA ausgleichen. Doch Rico Gredig scheitert am amerikanischen Goalie Trey Augustine. Kurz darauf fällt das 0:2, was für die Schweiz in diesem vierten und letzten Gruppenspiel an der U18-WM im eigenen Land der Anfang vom Ende ist. 0:10 geht am Schluss die Partie verloren, ein deutliches Verdikt. Gredig wurde trotzdem zum besten Schweizer Spieler ausgezeichnet.