Bündner Trainer coacht Bieler Junioren zum Meistertitel

Im neuenburgischen Fleury spielten am vergangenen Wochenende die zwei besten Schweizer Eishockeyteams der Stufen U17 und U20 um den Schweizer Meistertitel. In einem Hin- und Rückspiel wurde der grosse Sieger erkoren. In der U17 standen sich die beiden Berner Teams Biel und Langnau gegenüber. Während die Emmentaler das erste Spiel mit 5:1 für sich entschieden, schlugen die Bieler im Rückspiel zurück. Sie gewannen 4:1 und aufgrund der gleichen Punktanzahl musste eine Verlängerung über den Meister entscheiden. Die Bieler kürten sich in der 64. Minute dann zum Schweizer Meister.

Ein Bündner als Anführer

Grossen Anteil am Erfolg hat mit Andreas Götz auch ein Bündner. Der Bieler Cheftrainer ist in Chur aufgewachsen und absolvierte dort die Nachwuchsabteilung. Seine Spielerkarriere dauerte zwar nicht allzu lange, dafür versuchte sich Götz schon früh als Trainer. Der heute 33-Jährige ist seit 2017 in verschiedenen Funktionen für den EHC Biel tätig und wurde als Assistenztrainer bereits 2018 Schweizer Meister mit der U17. In seinem ersten Jahr als Headcoach der U17-Mannschaft hat er dieses Kunststück heuer wiederholt.