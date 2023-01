Arosa siegt im Penaltyschiessen, Chur mit Heimniederlage

Aroser Zittersieg gegen das Schlusslicht

Der EHC Arosa tut sich im Heimspiel gegen den Aufsteiger und Schlusslicht Frauenfeld lange schwer. Die Schanfigger gehen zwar in der 10. Minute im Powerplay durch Andreas Tschudi in Führung, in der 15. Minute gleichen die Thurgauer aus. Arosa verschläft dann den Beginn des Mitteldrittels komplett. Bereits nach 22 Sekunden geht Frauenfeld erstmals an diesem Abend in Führung. Fünf Minuten später kann David Rattaggi mit seinem achten Saisontreffer für die Bündner wieder ausgleichen.

Das 2:2 der Aroser war das letzte Tor in diesem Spiel. Die Aroser konnten vor 857 Zuschauern auch drei Überzahlgelegenheiten nicht nutzen. Da die Verlängerung torlos blieb, musste das Penaltyschiessen über den Zusatzpunkt entscheiden. Für Arosa trafen Tschudi und Patrick Bandiera, während Frauenfeld bei allen Versuchen erfolglos blieb. Das drittplatzierte Arosa rückt damit bis auf einen Punkt an den Kantonsrivalen Chur heran. Für den EHC Arosa gibt es nun eine Woche Pause. Am kommenden Sonntag empfangen die Schanfigger dann Martigny zum Cupfinal.

Chur unterliegt zu Hause

Dem EHC Chur lief es am Samstag nicht wirklich rund. Mit Bülach war der Zehntplatzierte der MyHockey-League zu Gast, für das zweitplatzierte Chur eigentlich ein Pflichtsieg. Doch die Bündner zogen im Duell mit den Zürchern den Kürzeren. Doppeltorschütze Greg Halberstadt brachte den EHC vor 1333 Zuschauern zweimal im Powerplay in Führung. Bülach konnte den Rückstand aber jeweils ausgleichen und zur Spielmitte erstmals in Führung gehen.

Diese gaben die Zürcher Unterländer dann nicht mehr her. Da der direkte Konkurrent Thun sein Spiel gegen Franches-Montagnes gleich mit 9:3 gewann, müssen die Churer die Tabellenführung wieder abgeben. Noch stehen in der MyHockey-League vier Runden auf dem Programm, ehe die Play-offs beginnen. Die nächsten Partien finden erst am Mittwoch in einer Woche statt. Die Churer haben nun also eine längere Pause vor sich.

Resultate: Franches-Montagnes - Thun 3:9. Dübendorf - Seewen 0:1. Huttwil - HCV Martigny 2:4. Düdingen - Lyss 2:5. Chur - Bülach 2:3. Arosa - Frauenfeld 3:2 n.P.

Rangliste: 1. Thun 28/55. 2. Chur 28/54. 3. Arosa 28/53. 4. HCV Martigny 28/52. 5. Lyss 28/45. 6. Seewen 28/43. 7. Huttwil 28/41. 8. Düdingen 28/36. 9. Bülach 28/35. 10. Dübendorf 28/33. 11. Franches-Montagnes 28/32. 12. Frauenfeld 28/25.