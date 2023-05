Aeschlimann und Egli müssen Nationalteam verlassen – Mayer kommt

Die Meldung kommt doch ein wenig überraschend. Nachdem Sandro Aeschlimann im letzten Jahr erstmals an eine WM mitdurfte und auch in diesem Jahr zum Stamm im Nationalteam gehörte, finden die Titelkämpfe in diesem Jahr ohne den Davoser Schlussmann statt. Im neusten Aufgebot von Nationaltrainer Patrick Fischer fehlt der Name des 28-Jährigen. Er muss den beiden Play-off-Finalisten Robert Mayer und Joren van Pottelberghe Platz machen. Besonders die Nomination des ehemaligen Davosers und jetzigen Bielers van Pottelberghe kommt doch etwas unerwartet, da er in den letzten Wochen nur wenig Spielpraxis sammeln konnte. In den Play-offs war er meist Ersatztorhüter und kam nur dreimal zum Einsatz – während er im Viertelfinal verlor, liess er in den beiden Spielen im Halbfinal und im Final nur ein Gegentor zu und gewann beide Matches.