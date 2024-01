Acht Spiele, acht Siege: Das steckt hinter dem Aufschwung beim HCD

Es ist ein Treffer, der irgendwie zum grossen Bild passt. Donnerstagabend, Auswärtsspiel in Zug. 4:4 steht es zwischen dem HCD und dem Heimteam. Im Stadion haben sich alle mit der Verlängerung abgefunden. Logisch, die Partie dauert noch ein paar wenige Sekunden. Ein weiter Pass von Dominik Egli. Nach einem unentschlossenen Ausflug von EVZ-Goalie Luca Hollenstein kommt Joakim Nordström hinter dem Zuger Tor an die Scheibe. Spielt sie von dort an Hollensteins Schlittschuh. So, dass sie irgendwie über die Linie rutscht. 5:4. Zwei Sekunden stehen noch auf der Matchuhr.