100 Jahre Spengler Cup: ein Turnier für «Flüchtlinge»

Sport ohne Politik – das funktioniert nicht. Nach den kriegsbedingten Ausfällen während dem ersten Weltkrieg spürte man das auch in den Folgejahren. Der Kalte Krieg und die Machtübernahme der Kommunisten in der Tschechoslowakei beeinflussten auch das Turnier. Und: das Drumhe-rum. Nach der Austragung 1948 überlegte sich die siegreiche Mannschaft des LTC Prag gemäss der HCD-Chronik «HCD 1921 bis 2021», ob sie geschlossen in der Schweiz bleiben möchte. Schliesslich entschied sie sich dagegen.