Erneutes Debakel im Viertelfinal: Die Schweiz verliert gegen Deutschland völlig verdient

Fazit

Ja, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Der Traum vom Titel, er schien so möglich wie schon lange nicht mehr. Doch am Schluss bleibt wie zuletzt immer nur die Ernüchterung, der Frust und die Wut darüber, dass man es wieder nicht geschafft hat. Die Schweiz scheitert zum vierten Mal in Folge in einem WM-Viertelfinal – und das völlig verdient. Einmal mehr konnten die Schweizer in den entscheidenden Spielen ihre Leistung nicht abrufen. Jonas Siegenthaler blieb der einzige Torschütze, während die Deutschen mit einem Doppelschlag zum Ende des zweiten Drittels für das 3:1 sorgten, was schlussendlich die Entscheidung war. Das wars damit von diesem Ticker und von der Schweiz an dieser WM. Wir wünschen eine wunderschöne hockeyfreie Zeit und sind mit Eishockey schon bald wieder für Sie da. Macheds guet!