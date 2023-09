Saisonstart der Lakers: Das Überraschungsteam vom Obersee gleitet auf dünnem Eis

Es sind märchenhafte drei Saisons, die hinter den SCRJ Lakers liegen. 2021 der völlig unerwartete Einzug in die Play-off-Halbfinals. 2022 der 4. Platz in der Qualifikation und die epische Viertelfinalserie gegen den HC Davos, die erst im entscheidenden siebten Spiel verloren ging. Und in der vergangenen Saison die beste Qualifikation der Vereinsgeschichte, die im 3. Platz mündete.