Zwei Spiele, sechs Punkte: Erfolgreiches Wochenende für die HCD Ladies

Nach dem 1:7 in Bern sechs Tage zuvor kehrten die HCD Ladies am Samstag zum Siegen zurück. In Neuenburg setzten sie sich bei der Neuchâtel Hockey Academy mit 3:2. Es war das Duell der Tabellennachbarn auf den Rängen vier (HCD) und fünf.

Leah Marino brachte die Bündnerinnen mit ihrem bereits siebten Saisontor in der 5. Minute in Führung. Kurz vor Spielhälfte erhöhte Leoni Balzer. Bis in die 57. Minute hielt Goalie Caroline Spies, die wie ihre Teamkolleginnen Janine Hauser und Stefanie Wetli im Schweizer Aufgebot für die November-Länderspiele gegen Schweden steht, ihren Kasten dicht. Dann musste sie sich von Lilla Carpenter-Boesch geschlagen geben.