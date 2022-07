Der Marathon-Schütze

Kein Zweifel: Zum 70. Mal denselben alljährlich stattfindenden Wettkampf zu absolvieren ist nur wenigen Personen vorbehalten. Und trotzdem blickt Jürg Lietha in seinem Appartement in Grüsch auf ein nahezu unbemerktes Jubiläum im Bündner Schiesswesen zurück. In Schiers hat er das Eidgenössische Feldschiessen mit dem Gewehr über 300 Meter ein weiteres Mal hinter sich gebracht. Er tat dies auch im hohen Alter von 88 Jahren standesgemäss mit dem Kranzgewinn.