Das Schweizer Taschenmesser will den achten Meistertitel

Es war im Jahr 2015, als der damals 19-jährige Erik Rageth seinem grossen Traum so nah war wie noch nie. Der junge American-Football-Spieler aus Ems wurde ausgewählt, um am International Bowl in Arlington, Texas, teilzunehmen. Es war das eine Spiel, die eine Chance, die sein Leben verändern konnte. «Wir spielten damals im Stadion der Dallas Cowboys, da passen normalerweise 80'000 Menschen rein.» Doch in diesem Moment, auf einer der grössten Bühnen der Welt, platzte der Traum des Bündners in der ungeschönten Realität des Sports.