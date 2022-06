Broncos verlieren Spitzenspiel

Perfektes Wetter erwartete die Zuschauer am Samstagabend an der Oberen Au in Chur. Ein leichtes Lüftchen ergänzte den strahlenden Sonnenschein, die gute Stimmung auf der Tribüne übertrug sich auch auf die Spieler. André Mathes und Michel Derungs von den Broncos liessen sich jedoch, trotz vehementem Zureden der Fans, nicht zu einem kühlenden Bier vor Spielbeginn überreden.