Unbeständiges Wetter und Rutschgefahr: Das müsst ihr auf den Vitaparcours beachten

Vitaparcours sind das ganze Jahr über eine gute Gelegenheit, sich sportlich zu betätigen. Insgesamt gibt es in der Schweiz 495 Vitaparcours, 28 davon befinden sich in Graubünden. Und jeder Posten bietet unterschiedliche Übungen an: von Kraft, über Balance bis zur Koordination. Die Übungen können zudem individuell angepasst werden.