Beeli würde Lücke gerne schliessen

Als vor zwei Jahren in Arosa die Entscheidung beim in Chur gestarteten traditionsreichen Radrennen über etwas mehr als 30 Kilometer nahte, war sich Andrin Beeli an der Rennspitze der sich ihm bietenden historischen Chance nicht bewusst. Er belauerte sich mit Simon Vitzthum – ehe von hinten der junge Däne Asbjorn Hellemose wieder zum Duo aufschloss und schliesslich seinerseits beim Obersee als Gewinner einfuhr. Dummm gelaufen für Beeli, denn vertan war die Chance auf den ersten Bündner Triumph beim 1981 initiierten Radklassiker.