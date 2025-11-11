Der SC Bern geht mit einem Vorteil ins Heimspiel

Der SC Bern erspielt sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League eine gute Ausgangslage. Er gewinntbei den Schweden von Brynäs 2:1. Die ZSC Lions spielen daheim gegen KalPa Kuopio 4:4.

Im rund zwei Autostunden nördlich von Stockholm gelegenen Gävle gingen die Berner zweimal in Führung. Zweimal war eine Kombination zwischen den beiden Torschützen Benjamin Baumgartner und Marco Lehmann erfolgreich. Auf das 1:0 des Österreichers Baumgartner (27.) konnten die Schweden im Schlussdrittel mit einem Powerplaytor noch reagieren. Das 2:1 von Lehmann in der 55. Minute bedeutete den Berner Sieg. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag beim SCB statt.

Die ZSC Lions zeigten im Heimspiel gegen KalPa Kuopio, den Zweiten der Qualifikation, Moral. Zweimal verspielten sie einen Vorsprung, zweimal machten sie einen Rückstand wett und reisen damit mit intakten Chancen für das Rückspiel am Mittwoch in einer Woche nach Kuopio.

Der finnische Meister konterte im ersten Drittel das 1:0 von Willy Riedi im Powerplay mit zwei Toren innerhalb von etwas mehr als zwei Minuten. Und nachdem Andy Andreoff und Denis Malgin im Mitteldrittel ebenfalls mit einem Doppelschlag die Zürcher wieder in Führung gebracht hatten, folgte die nächste Wende durch ein schönes Solo von Aleksi Klemetti und durch Doppeltorschütze Andreas Okany. Das 4:4 gelang Sven Andrighetto, dem MVP der letzten Saison, gut fünf Minuten vor Schluss im Powerplay.

Der EV Zug, der dritte Schweizer Klub im Achtelfinal, bestreitet sein Hinspiel am Mittwoch gegen Sparta Prag.

Telegramme und Resultate:

Brynäs – SC Bern 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

2011 Zuschauer. – SR Huber/Sewell (GBR). – Tore: 27. Baumgartner (Lehmann, Vermin) 0:1. 46. Larsson (Rödin, Bäckström/Powerplaytor) 1:1. 55. Lehmann (Baumgartner) 1:2. – Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Brynäs, 2mal 2 Minuten gegen den SC Bern.

ZSC Lions – KalPa Kuopio 4:4 (1:2, 2:0, 1:2)

2713 Zuschauer. – SR Sir (CZE)/Debuche (FRA). – Tore: 9. (8:35) Riedi (Lehtonen, Aberg/Powerplaytor) 1:0. 10. (9:30) Okany (Könönen, Ketola) 1:1. 12. (11:51) Korkiakoski (Tornberg, Kapanen) 1:2. 32. Andreoff (Geering, Kukan) 2:2. 34. Malgin (Lehtonen, Fröden) 3:2. 49. Klemetti (Westerlund) 3:3. 53. Okany (Ketola, Borchardt) 3:4. 55. Andrighetto (Fröden, Malgin) 4:4. – Strafen: Je 4mal 2 Minuten.

Die weiteren Achtelfinal-Hinspiele: Lulea (SWE/9.) – Kometa Brünn (CZE/8.) 6:1 (0:1, 1:0, 5:0). Pinguins Bremerhaven (16.) – Ilves Tampere (1.) 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). – Am Mittwoch: Zug (13.) – Sparta Prag (4.). Storhamar (NOR/12.) – Lukko Rauma (FIN/5.). Ingolstadt (GER/6.) – Salzburg (11.).

Rückspiele am 18./19. November.