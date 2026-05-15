Es liegen neue Daten zur Entwicklung an der Front im April und Mai vor. Im Folgenden eine Übersicht über die wichtigsten Entwicklungen:

Laut der Analysegruppe Ukrainischer Soldat Oko Hora griffen die Russen im April dieses Jahres durchschnittlich 117 Mal pro Tag an. Dies ist insgesamt eine niedrige Zahl und entspricht einem Anstieg von nur 4 Prozent gegenüber März.

Die russische Offensive legt normalerweise im Winter eine Pause ein, um sich zu erholen und neu zu formieren. Diese niedrigen Zahlen lassen sich nur teilweise auf saisonale Faktoren zurückführen. Im April 2025 gab es ebenfalls laut Oko Hora 150 Angriffe pro Tag.

Auch die ersten Maiwochen verlaufen für die Russen nicht gut. Sie führten 112 Angriffe pro Tag durch, verglichen mit 173 Angriffen in den ersten Maiwochen des Jahres 2026.

Die Prioritäten des Angreifers haben sich geändert. Im vergangenen Frühjahr wurden die taktischen Gebiete Pokrowsk, Sumy und Lyman am intensivsten von den Russen angegriffen. Bei Sumy herrscht eine Patt-Situation. In diesem April greifen sie vor allem Pokrowsk, Kostiantynivka und Orikhiv an.

Die Zahl der Angriffe hat in den Grenzregionen von Sumy und Charkiw zugenommen. Russische Generäle terrorisieren kleine und abgelegene ukrainische Dörfer in Gebieten, die kaum strategischen Wert haben. Sie wollen ihre Misserfolge in wichtigen Einsatzgebieten verschleiern und die Statistiken über besetzte Gebiete verbessern.

Die Russen erobern weniger und verlieren mehr

Auch die territorialen Gewinne gehen zurück. Nach Angaben der ukrainischen Analysegruppe Deep State besetzten die Russen im April dieses Jahres 141 Quadratkilometer, verglichen mit 177 im Vorjahr.

Dies geht einher mit ständig steigenden Verlusten an russischem Militärpersonal. Der Militäranalyst Alexander Kovalenko schätzte, dass auf einen Quadratkilometer besetztes Gebiet etwa 300 getötete Russen entfallen.

Das amerikanische Institute for the Study of War hat ermittelt, dass die Russen im April dieses Jahres zum ersten Mal seit der ukrainischen Kursk-Operation im Jahr 2024 mehr Gebiete verloren als erobert haben.

Den Ukrainern gelang es, die Russen von den Anhöhen zwischen Prymorsk und Stepnohirsk nahe dem Dnipro zurückzudrängen. Dies wird die Verteidigung der Stadt Saporischschja stärken.

Die Russen tun ihr Bestes, um das Land zurückzugewinnen, das sie bei dem jüngsten ukrainischen Gegenangriff in diesem Frühjahr im Nordosten der Region Saporischschja verloren haben. Doch sie haben nur teilweisen Erfolg.

Die ukrainische 118. mechanisierte Brigade hält – entgegen falschen russischen Behauptungen – zusammen mit verbündeten Einheiten seit Ende 2023 Mala Tokmachka in der Nähe von Orikhiv. Das Dorf mit 200 Einwohnern ist zum Symbol für die Widerstandsfähigkeit der Ukraine und die Lügen Russlands geworden.

Das ukrainische Militär kontrolliert Kupiansk in der Region Charkiw, ungeachtet der Lügen russischer Generäle und der staatlichen Propaganda.

Kürzlich führte die Ukraine einen erfolgreichen Gegenangriff in der Nähe von Wowtschansk in der Region Charkiw durch – einem taktischen Gebiet, das seit dem Frühjahr 2024 gehalten wird.

Die Russen hatten nordöstlich von Slowjansk Erfolg. Doch sie nähern sich der Linie der vorbereiteten Verteidigungsanlagen. Dasselbe gilt für das Gelände nördlich von Pokrowsk – die Russen werden es mit befestigten ukrainischen Stellungen zu tun bekommen, nachdem sich die ukrainischen Einheiten aus dem Industriegebiet zwischen Pokrowsk und Myrnohrad zurückgezogen haben.

Die ukrainischen Luftangriffe werden mehr und effektiver

Die Ukraine übernimmt die Führung in der technologischen Entwicklung. Die Russen hinken bei Bodendrohnen hinterher, da ihnen ein mit Starlink vergleichbares Kommunikationssystem fehlt.

Die Azov-Einheit ist zurück in Mariupol, wie ein Video behauptet. Azov und andere Einheiten geben erfolgreiche Drohnenangriffe auf die militärische Logistik in Mariupol bekannt. Ukrainische Mittelstreckenangriffe auf 150 km und mehr Distanz können die russische Logistik von Donezk und Taganrog über Mariupol bis zur Krim und anderen besetzten Gebieten untergraben.

Im April griffen ukrainische Mittelstreckendrohnen fast doppelt so viele russische Hauptquartiere, Logistikeinrichtungen, militärische Einsatzorte, Munitionsdepots und Luftabwehranlagen an wie im Vormonat.

Ukrainische Fernangriffe trafen die Städte Jekaterinburg und Tscheljabinsk – mehr als 1700 km von den Startpositionen entfernt. Die Ukraine überquerte damit die Wolga und nahm den Ural ins Visier – Sibirien muss alarmiert sein. Mit dem Angriff auf Tjumen überquerte die Ukraine den europäischen Teil Russlands und traf den asiatischen Teil.

Im März und April startete die Ukraine zum ersten Mal seit Beginn des umfassenden Krieges mehr Langstrecken-Kamikazedrohnen als Russland.

Russland hat Schwierigkeiten, seine Militäreinheiten zu besetzen. Dennoch sind die Russen weiterhin in der Lage, ukrainische Dörfer mit ihren Luftbomben barbarisch zu zerstören. Sie produzieren nach wie vor eine beträchtliche Anzahl von Drohnen und Raketen.

Fazit: Die russische Offensive 2026 ist nicht reibungslos in Gang gekommen. Die Offensive ist weniger effizient als in den Vorjahren. Sie verzögert sich und wird weniger Zeit haben, sich vor der traditionellen Winterpause zu entfalten.

Die Lage an der Front ist für den Kreml nicht besser als die sich ständig verschlechternde Situation innerhalb Russlands.