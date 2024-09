Zwei Pflichtaufgaben, eine Knacknuss: Auf diese Gegner treffen die Bündner Unihockeyvereine im Cup

Es hätte deutlich schlimmer kommen können. Und zwar für alle drei noch verbleibenden Bündner Unihockeyklubs im Schweizer Cup. Am Dienstagvormittag stand die Auslosung der Achtelfinalpartien auf dem Programm. Und gleich in der ersten Paarung wurden die Frauen von Piranha Chur gezogen. Weil die Bündnerinnen auf das NLB-Team Nesslau Sharks treffen, müssen die Churerinnen in den Kanton St. Gallen reisen. Sie sind dabei aber natürlich deutlich favorisiert, obwohl es wohl nicht mehr so deutlich werden wird wie im 1/16-Final, als man den Erstligisten Lok Reinach gleich mit 15:0 besiegen konnte.