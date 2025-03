Im Schatten vom HCD: Auch dieser Unihockey- und dieser Eishockeyklub waren im Einsatz

Aber der Reihe nach. Lange ist dieses Spiel am Donnerstagabend ausgeglichen. Der Gast aus Zug läuft ab der 10. Minute einem 0:1-Rückstand hinterher, kann aber früh im Mitteldrittel ausgleichen. Und auch auf einen neuerlichen Rückstand haben die Gäste eine Antwort bereit. Die Entscheidung fällt erst im Schlussdrittel fürs immer stärker werdende Heimteam. Gleich fünf verschiedene Churer Torschützinnen lassen sich in die Skorerliste eintragen, Eliska Trojankova und Nicole Capatt treffen dabei doppelt. Und sorgen für den am Ende ungefährdeten 7:2-Heimsieg und den 2:2-Ausgleich in der Play-off-Viertelfinalserie. Weiter gehts am Samstag um 16 Uhr auswärts in der Zentralschweiz.