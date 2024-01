Schlechter Start ins neue Jahr: Alle Bündner Unihockeyklubs verlieren

Zwei Niederlagen in Serie

Neben den beiden Bündner Männerteams beginnen auch die Frauen von Piranha Chur das neue Jahr mit negativen Ergebnissen. Gleich zweimal setzte es gegen die Kloten-Dietlikon Jets eine Niederlage ab. Am Samstag verloren die Churerinnen auswärts 1:5, am Sonntag zuhause 4:6. Piranha Chur liegt in der Tabelle auf Platz 4 und hat fünf Punkte Vorsprung auf den achten und damit letzten Play-off-Platz.

Kloten-Dietlikon Jets – Piranha Chur 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Sporthalle Stighag, Kloten. 190 Zuschauer. SR Kink/Marty.

Tore: 2. D. Berger (D. Koch) 0:1. 7. C. Bertini (M. Wick) 1:1. 9. R. Niederberger 2:1. 32. L. Larsson (A. Gämperli) 3:1. 45. L. Wieland 4:1. 60. A. Gämperli (N. Metzger) 5:1.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Kloten-Dietlikon Jets. 1mal 2 Minuten gegen piranha chur.

Piranha Chur – Kloten-Dietlikon Jets 4:6 (1:3, 3:1, 0:2)

Gewerbliche Berufsschule, Chur. 195 Zuschauer. SR Beck/Gubser.

Tore: 5. L. Ediz (L. Wieland) 0:1. 6. L. Rensch (D. Koch) 1:1. 13. C. Stettler (A. Gämperli) 1:2. 15. N. Metzger (A. Gämperli) 1:3. 27. L. Ediz (C. Stettler) 1:4. 33. P. Hansson 2:4. 36. N. Capatt (P. Hansson) 3:4. 37. D. Koch (E. Trojankova) 4:4. 44. L. Ediz 4:5. 57. C. Bertini (M. Wick) 4:6.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen piranha chur. keine Strafen.

Resultate: Kloten-Dietlikon – Piranha Chur 5:1. Red Ants Winterthur – Zug 1:8. Bern-Burgdorf – Dürnten-Bubikon-Rüti 6:2. Berner Oberland – Emmental Zollbrück 3:6. Aergera Giffers – Laupen ZH 2:9. Zug – Dürnten-Bubikon-Rüti 9:2. Piranha Chur – Kloten-Dietlikon 4:6.

Rangliste: 1. Kloten-Dietlikon 28. 2. Zug 27. 3. Emmental Zollbrück 25. 4. Piranha Chur 16. 5. Bern-Burgdorf 16. 6. Laupen ZH 14. 7. Berner Oberland 14. 8. Red Ants Winterthur 11. 9. Aergera Giffers 6. 10. Dürnten-Bubikon-Rüti 5.