Östholm trifft vierfach, Piranha verspielt 4:0, Malans verhindert Ausrutscher

Alligator mit Hattrick

Alligator Malans holt sich derweil den dritten Sieg in Folge – tut sich aber gegen den Zweitletzten Waldkirch-St. Gallen richtig schwer. Zur ersten Pause liegt das Heimteam mit 0:2 im Rückstand. Kurz nach Spielmitte lässt Lankinen den Knoten platzen. Die Entscheidung folgt im Schlussdrittel. Und ist eng mit einem Namen verknüpft: Harry Braillard. Der Stürmer trifft erst zum Ausgleich. Und schlägt sechs Minuten vor dem Ende in Unterzahl erneut zu. 3:2. Dabei bleibt es. Obwohl sich Malans mit zwei Strafen in der Schlussphase beinahe um die drei Punkte bringt. In der Tabelle hat sich der Tabellenfünfte damit ein kleines Polster nach hinten verschaffen. Im Fernduell mit GC dürfte es in den kommenden Wochen bis zur Ende der Qualifikation um das Heimrecht in den Play-offs gehen.