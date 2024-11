Nur noch ein Bündner dabei: So sieht das Schweizer Aufgebot für die Unihockey-WM aus

Den letzten Monat bis zur WM im Unihockey-Mutterland Schweden nutzt Schönbeck, um individuelle Gespräche mit den Spielern zu führen, die Rollen im Team zu verteilen und die Gegner zu analysieren. Am Pre-WM-Camp in Tenero und Lugano vom 28.November bis am 2. Dezember holt sich das Team den letzten Schliff. Am Sonntag, 8. Dezember, steht das erste WM-Spiel in Malmö an. In der Gruppenphase trifft die Schweiz zuerst auf Deutschland, dann auf Tschechien und zum Abschluss auf Norwegen.