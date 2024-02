Null von vier: Ein Wochenende zum Vergessen für die Bündner Unihockeyteams

Alligator beim Leader chancenlos

Denn Alligator Malans war im Auswärtsspiel beim Tabellenführer und Titelverteidiger Wiler-Ersigen nie in der Nähe einer Überraschung und verlor schliesslich mit 2:7. In Zuchwil gerieten die Bündner in der 3. Minute ins Hintertreffen, in der 35. Minute kassierten sie bereits den fünften Gegentreffer.

24 Sekunden später brachte traf Joel Friolet Alligator auf die Anzeigetafel, der Beginn der Aufholjagd war dies aber nicht. Die Berner legten im Schlussabschnitt zwei weitere Treffer nach, ehe Tomi Jerkku in der 53. Minute das 2:7 sorgte. Bei diesem Resultat blieb es. Auf Rang 5 hat sich der Abstand von Alligator Malans zu den davor klassierten Grasshoppers auf fünf Punkte vergrössert.