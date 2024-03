Gewichtiger Abgang: Piranha Chur verliert Nationalspielerin

Auf dem Feld läuft es Piranha Chur wie gewünscht. Die Churerinnen stehen im Play-off-Halbfinal, treffen dort auf Qualisieger Zug United.

Weniger erfreulich sind die Nachrichten neben dem Feld: Am Mittwoch wird bekannt, dass Verteidigerin Doris Berger die Churerinnen im Sommer verlässt und zu ihrem Stammklub Skorpion Emmental zurückkehrt. In der Saison 2015/16 debütierte 27-jährige Nationalspielerin für die Emmentalerinnen in der Nationalliga A. Im Sommer 2021 wechselte sie zu Piranha Chur, wo sie während drei Jahren zu den Leistungsträgerinnen gehörte und zur Nationalspielerin reifte.

Ebenfalls am Mittwoch gibt Piranha die Verlängerung mit Eliska Trojankova bekannt. Die 21-jährige Tschechin spielt seit zwei Jahren in Chur und gehört dem tschechischen Nationalkader an.