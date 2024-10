Bündner Unihockeyteams kommen nicht vom Fleck: Im Cup bedeutet gar ein B-Ligist Endstation

Viel zu viele Gegentore

Noch unerfreulicher als den Churern läuft es am Wochenende Alligator Malans. Am Samstag scheiden die Bündner Herrschäftler im Cup-Achtelfinal gegen Meisterschaftskonkurrent Köniz Bern aus, am Sonntag ist das zweite Berner Team (Wiler-Ersigen) in der Liga eine Nummer zu gross. Zuerst aber zum Samstag. Schon das Startdrittel ist in der Sporthalle Lust in Maienfeld im Endeffekt eine zu grosse Hypothek fürs Heimteam. Trotz früher 1:0-Führung durch Martin Sindelar, liegen die Alligatoren schnell mit 1:3 und zum Ende des Mitteldrittels mit 2:4 zurück. In der Folge kommen die Bündner Herrschäftler zwar noch mehrmals bis auf ein Tor heran, können die Partie aber nicht mehr zu ihren Gunsten drehen und verlieren am Ende mit 7:8.