Was ist denn hier los? Turnerinnen und Turner bieten Show vor dem Bahnhof Chur

Auf dem Boden liegen Matten. Trampolins stehen da. Barren. Was nach einer Turnhalle klingt, ist der Bahnhofsplatz in Chur. Am Freitagabend wird dieser kurzerhand umfunktioniert. Der BTV Schiers und der TV Trimmis boten den Passantinnen und Passanten eine Show.

Dahinter steckt ein kleiner Appetitmacher auf das Bündner-Glarner-Turnfest Mitte Juni. Vom 14. bis 16. Juni treffen sich in Domat/Ems rund 4000 Turnerinnen und Turner zum grossen Saisonhöhepunkt.