Madrisa Trail in Klosters: Ein Bündner gewinnt überlegen

Marco Wildhaber gewinnt am Madrisa Trail die Königsdistanz über 54 Kilometer. Der Athlet aus Thusis absolviert die Strecke in 6 Stunden und 13 Minuten – und ist damit über eine halbe Stunde schneller als sein erster Konkurrent. Bei den Frauen geht der Sieg an die Triathletin Melanie Hauss aus Lostdorf (Baselland). Sie kommt nach etwas mehr als acht Stunden ins Ziel. Beste Bündnerin ist die Flimserin Nina Brenn.

Über 33 Kilometer siegt Lokalmatador Nico Dalcolmo. Der 28-Jährige setzte sich mit rund zwei Minuten Vorsprung durch. Bei den Frauen triumphiert die Engadinerin Flurina Eichholzer. Ihr Vorsprung betrug über 18 Minuten.

Im T24 geht der Sieg zwei Mal nach Deutschland. Philipp Stuckhardt und Lena Ritzel heissen die Sieger. Am Freitag gewannen die Einheimische Selina Rüegg und der polnische Orientierungsläufer Fryderyk Pryjma den Lauf über 11 Kilometer.

Mit rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzeichnete der Madrisa Trail einen neuen Rekord. Primär, weil erstmals über 11 und 33 Kilometer gelaufen wurde. Der nächste Event findet Anfang August 2025 statt.