Hektische Schlussphase: Chur gibt die Punkte kurz vor der Sirene aus der Hand

Sa. 14.09.2024 - 20:41

Erstmals seit 16 Jahren bestreitet der EHC Chur wieder ein Heimspiel in der zweithöchsten Liga. Ja, das ist ein Weilchen her… Nach dem 2:0 gegen Winterthur empfangen die Bündner Sierre. Die Startminuten? Gehören den Walliser. Doch je länger die Partie dauert, desto wohler fühlt sich das Heimteam. Bloss: In der Offensive fehlt die Präzision. Bemerkenswert ist hingegen, die stilsicher die Churer verteidigen. Sierre kommt kaum zu gefährlichen Abschlüssen. Kurz vor Spielmitte bricht Simon Marha den Bann. Der Sohn von Ex-HCD-Stürmer Josef Marha lenkt einen Abschluss von Dufey entscheidend ab. 1:0. Die Churer Festung hält bis ins dritte Drittel. Nach 106 Minuten Swiss League fällt der Ausgleich. Vouillamoz darf ganz alleine auf Chur-Goalie Neckar zustürmen und erwischt diesen zwischen den Beinen. Kurz vor dem Ende wirds richtig hektisch. Erst spielt Chur erstmals im Boxplay, übersteht dieses aber problemlos. Und kassiert dann per Buebetrickli das 1:2 durch Lawrence. Lhotak macht mit dem dritten Treffer ins leere Tor den Deckel drauf. Bitter. Innerhalb weniger Minuten verspielt Chur einen Punktgewinn.

Darels Dukurs: Am Freitag glänzt die Leihgabe aus Langnau mit einer Doublette. Auch gegen Sierre ist der Lette ein Aktivposten. Übrigens: Papa Tomass Dukurs ist WM-Bronzemedaillengewinner im Skeleton.

Remo Giovannini: Der Sierre-Goalie durchlief einst den Nachwuchs des HCD. Und kam in Davos zu seinen ersten Spielen in der National League. Seine Paraden brauchte Sierre vor allem nach dem Churer Führungstreffer.

Simon Marha: Macht den einzigen Treffer für Chur

So gehts weiter

Der Start in die Swiss League hat es für Chur in sich. Bereits am Dienstag gastieren die Bündner bei Basel. Bevor es dann am Samstag gegen Bellinzona zum zweiten Heimspiel kommt.