Bündner Test-Kracher: HCD schenkt Chur sieben Treffer ein, auch Debütanten treffen

Eishockeyherz, was willst du mehr? Mit einem Bündner Derby steigen der EHC Chur und der HC Davos am Donnerstagabend in die Vorbereitungsphase. Was die Zuschauerinnen und Zuschauer zu sehen bekommen? Tore! 7:2 heissts am Ende für den Vertreter aus der National League. Wobei neun verschiedene Torschützen erfolgreich sind.

HCD-Debütanten treffen

Jung und Corvi bringen den HCD im ersten Drittel mit einem Doppelpack innert knapp zwei Minuten in Führung. «Es ist ein spezielles Gefühl, erstmals gegen Chur zu spielen», sagt Corvi, der den Grossteil seiner Juniorenzeit in der Hauptstadt bestritten hatte. «Ich war ganz ehrlich etwas nervös auf dem Weg nach Chur.» Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Ramsauer stellt Stransky mit einem herrlichen Solo den Zweitore-Vorsprung wieder her.

Im zweiten Drittel schlägt dann die Stunde der HCD-Neuzugänge. Ryfors und Honka treffen beide. Kurios: Honkas 6:1 fällt bloss elf Sekunden nach dem 5:1 durch Knak. Auch Gredig trifft im Mittelabschnitt. Weil Dähler kurz vor der zweiten Pause das zweite Churer Tor macht, stehts nach 40 Minuten 7:2.

Neun Tore - dabei bleibts dann auch. Trotz je einer Strafe gegen beide Mannschaften im Schlussdrittel. Bei einem Abschluss vom aufgerückten Davos-Verteidiger Barandun scheppert kurz vor der Sirene die Latte. Und kurz darauf rettet der aufmerksame Churer Goalie Neckar gegen den heranstürmenden Knak.

Am Sonntag nach Finnland

Beim HCD geben fünf Neuzugänge ihr Debüt: Gross und Honka bilden zusammen ein Defensivduo. Im Sturm kommen die beiden Ausländer Ryfors und Tambellini zu ihrem Debüt. Und im Tor ersetzt Luca Hollenstein zur Spielmitte Sandro Aeschlimann.

Der HCD reist am Sonntag nach Finnland, wo er zwei Testspiele bestreiten wird. Der EHC Chur testet am nächsten Dienstag erneut zuhause gegen den Ligakonkurrenten Basel.