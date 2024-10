Kein Schweizer in Top 100 - Schweizer Tenniskrise? Das sagt die Präsidentin von Graubünden Tennis

In der Tennis-Weltrangliste ist seit diesem Herbst keine Schweizerin oder kein Schweizer mehr in den Top 100 zu finden. Damit ist eine 46-jährige Ära zu Ende gegangen. Die Präsidentin von Graubünden Tennis, Maria Laura Eldahuk ordnet ein, nennt Probleme und blickt in die Zukunft.

Die Antworten gibt es im Audio-Beitrag oben zu hören.