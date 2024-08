Erfolgreiche Bündnerin in New York: Waltert siegt in der ersten Runde des US Open

Die Churer Tennisspielerin Simona Waltert besiegt in der ersten Qualifikationsrunde des US Open die Amerikanerin Emina Bektas mit 6:4, 6:4 und trifft in der zweiten Runde auf eine altbekannte Gegnerin.

Claudio Sidler

Regionalsport