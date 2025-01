24 Stunden nach Quali-Enttäuschung: Dario Caviezel gewinnt sein drittes Weltcuprennen

Immer wieder Bansko. Im Januar 2023 gewinnt Dario Caviezel im bulgarischen Skiort den Weltcup. Exakt zwei Jahre später schlägt der Churer Alpin-Snowboarder wieder zu. Im Final distanziert er Gegner Gabriel Messner (ITA) gleich um acht Zehntel. Es ist der dritte Weltcupsieg überhaupt in der Karriere Caviezels.

Und das 24 Stunden nach einer Mega-Enttäuschung. Im ersten Riesenslalom in Bansko scheitert Caviezel am Samstag schon in der Quali - wegen eines Fehlers im zweiten Lauf kurz vor der Ziellinie. Am Sonntag verschafft sich der 29-Jährige mit Rang 4 in der Qualifikation eine gute Ausgangslage. Danach muss er bloss im Viertelfinal etwas zittern. Sieben Hundertstel machen im Duell mit Mirko Felicetti die Differenz.

In dieser Saison steht Caviezel zum zweiten Mal auf dem Podium. Kurz vor Weihnachten kurvte der Bündner beim Heimweltcup in Davos auf Rang 2.