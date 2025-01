Zweiter Podestplatz: Bündner Stefan Rogentin fährt in Kitzbühel auf Rang 3

Seine Vorbereitungen auf die Rennen in Kitzbühel verliefen aber nicht ganz nach Wunsch. Die Folgen seines Sturzes im ersten Abfahrtstraining am Lauberhorn merkt er noch ab und zu. Zudem absolvierte Rogentin die Trainings in Österreich mit einer Grippe. «Irgendwie bin ich schon in einem Flow. Es fühlt sich aber schon so an, als ob ich die letzten zehn Tage – seit dem Sturz – allem hinterherlaufe und nur Probleme löse», so Rogentin zu seiner Form.

Viel Zeit zur Erholung hat er nicht. Schon am Samstag steht das nächste Rennen in Kitzbühel an. Rogentin wird dann die fünfte Abfahrt in dieser Saison in Angriff nehmen.

Rennen ist von Stürzen geprägt

Das Rennen war insgesamt geprägt von Stürzen und Ausfällen. Gleich zwei Franzosen mussten in der gleichen Kurve mit dem Rettungsschlitten geborgen werden. Rogentin schätzte die Stelle wie folgt ein: «Du kommst von einer Welle nach vorne und dann hat es direkt beim Ansatz viele unruhige Stellen. Wenn da der Ski greift, wird es schwierig.»