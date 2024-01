US-Skistar wirbt plötzlich für Davoser Bergbahnen - das steckt dahinter

Nanu, da staunt der Schweizer Skifan, und vielleicht auch der eine US-Amerikaner, nicht schlecht. Am Lauberhorn fährt der US-amerikanische Skistar Ryan Cochran-Siegle, unter anderem Silbermedaillengewinner an den Olympischen Spielen in Peking, mit einem neuen, schwarzen Helm. Unübersehbar der neue Kopfsponsor des 31-Jährigen: Davos Klosters Mountains. Ein US-Profi wirbt für ein Bündner Ferienort – das gibts nicht alle Tage. Was steckt dahinter?

Nachfrage bei den Bergbahnen Davos Klosters, die hinter dem Namen stecken. «Wir haben seit letzter Woche eine Zusammenarbeit mit Ryan Cochran-Siegle», bestätigt Corina Ambühl, Teamleiterin Marketing & Sales. Der Kontakt zum Athleten sei während eines Besuches in Amerika entstanden. «Wir wollen so einen Zugang in den amerikanischen Markt finden», heisst es von der Organisation. Aktuelle Zahlen des Bundesamt für Statistik (BFS) zeigen, dass die Schweiz bei US-Touristen beliebt ist. Rund 2,7 Millionen Hotelübernachtungen von Gästen aus den USA verzeichneten die Betriebe in der Schweiz 2023. Das sind mehr als ein Fünftel als noch im Jahr zuvor.